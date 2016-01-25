视觉中国拟至多1亿美元向比尔盖茨旗下公司收购全球图片库

路透上海1月25日 - 中国图片和视频内容提供商--视觉（中国）文化发展股份有限公司(000681.SZ)上周六公告称，拟以不超过1亿美元的对价，收购微软公司(MSFT.O)创始人比尔.盖茨创建的全球第二大高端视觉内容版权服务提供商Corbis Images拥有的全球图片库等资产。

此次收购标的为Corbis Images持有并管理的Corbis Images、Corbis Motion、Veer授权品牌相关的图片素材知识产权、域名、商标等资产。其中包含Bettmann和Sygma 两大全球知名自有版权图片库，拥有近5,000万张原版图片、底片、印刷物等档案，记录了 19世纪至20世纪全球重大历史事件。

Corbis出售标的资产后将转型以娱乐营销业务为主业，Corbis同时与视觉中国签订了大中华区排他性娱乐营销业务框架合作协议。

由于交易对手及标的资产均在境外，本次交易先由视觉中国大股东控制的海外子公司联景国际先行与Corbis完成支付、交割后，在六个月内将标的资产排他性转让给视觉中国，除原始收购对价及相应资金成本外，将不会收取额外溢价。

去年7月，视觉中国以800万美元参与全球知名摄影师图片社区网站加拿大500px的B轮融资，并成为后者的战略投资者及获得500px图片素材库大中华区域独家代理销售权。

视觉中国上周五收报27.91元，过去一个月累计下跌26%。（完）