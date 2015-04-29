委内瑞拉反对派领导人称该国1-4月通胀高达50%

路透拉加拉斯4月28日 - 委内瑞拉反对派领导人Henrique Capriles周二称，2015年的前4个月，该国通胀率高达50%。

Capriles过去曾根据泄露出来的消息给出准确的通胀数据，他经常指责央行未能定期公布月度通胀数据。

“4月即将结束，我们仍不知道年初至今的（官方）通胀数据，不过我们从非官方渠道听说通胀接近50%，”Capriles说道。

委内瑞拉央行发言人表示，不清楚2015年最新通胀数据何时会公布，也无法对Capriles给出的数据置评。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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