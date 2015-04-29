委内瑞拉反对派领导人称该国1-4月通胀高达50%

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透拉加拉斯4月28日 - 委内瑞拉反对派领导人Henrique Capriles周二称，2015年的前4个月，该国通胀率高达50%。
Capriles过去曾根据泄露出来的消息给出准确的通胀数据，他经常指责央行未能定期公布月度通胀数据。
“4月即将结束，我们仍不知道年初至今的（官方）通胀数据，不过我们从非官方渠道听说通胀接近50%，”Capriles说道。
委内瑞拉央行发言人表示，不清楚2015年最新通胀数据何时会公布，也无法对Capriles给出的数据置评。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。