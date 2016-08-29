委内瑞拉和伊朗寻求在稳定市场方面达成共识

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透加拉加斯8月27日 - 委内瑞拉总统马杜罗周六表示，该国正与伊朗继续就如何稳定油市和增强石油输出国组织(OPEC)实力寻求达成共识。此前马杜罗与伊朗外长扎里夫举行了会谈。
“我们继续强化共同立场，试图在稳定油市与加强石油行业、增强OPEC实力方面达成新的共识，”马杜罗表示。
他说，委内瑞拉石油部长和外长将在未来几周内发布声明，但没有透露具体行动的细节。
自2014年油价崩跌以来，委内瑞拉希望获得OPEC内外产油国的支持，通过限产来支撑原油价格。
不过OPEC的注意力仍放在保持市场份额上，重量级产油国沙特阿拉伯对于支持减产并没有兴趣。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。