委内瑞拉和伊朗寻求在稳定市场方面达成共识

路透加拉加斯8月27日 - 委内瑞拉总统马杜罗周六表示，该国正与伊朗继续就如何稳定油市和增强石油输出国组织(OPEC)实力寻求达成共识。此前马杜罗与伊朗外长扎里夫举行了会谈。

“我们继续强化共同立场，试图在稳定油市与加强石油行业、增强OPEC实力方面达成新的共识，”马杜罗表示。

他说，委内瑞拉石油部长和外长将在未来几周内发布声明，但没有透露具体行动的细节。

自2014年油价崩跌以来，委内瑞拉希望获得OPEC内外产油国的支持，通过限产来支撑原油价格。

不过OPEC的注意力仍放在保持市场份额上，重量级产油国沙特阿拉伯对于支持减产并没有兴趣。(完)