委内瑞拉民众在总统府附近抗议 高喊“我们想要食物”

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透加拉加斯6月2日（记者 Efrain Otero/Marco Bello） - 委内瑞拉抗议者周四在总统府附近高呼“我们想要食物”，安全部队向抗议人群使用了催泪弹。
数百名愤怒的委内瑞拉民众前往位于首都加拉加斯市中心的总统府，途中遭遇了封锁一条主要道路的国民卫队和警察。
总统马杜罗本计划在抗议发生相近的时间在附近一个原住民群体集会上发表演讲。
目击者称，该地区商铺前的长队突然发生抗议，此前一些人试图劫持一辆食品卡车。
“我从早上八点就在这里了。商铺和超市里没有食物了，”一名妇女对支持反对派的广播公司Vivoplay说道。“我们又饿又累。”
委内瑞拉政府指责反对派政客煽动混乱，但表示安全部队控制住了局面。（完）
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编译：李富强 发稿：王琛
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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