委内瑞拉总统马杜罗宣布国家紧急状态遭反对派抨击

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透加拉加斯5月14日（记者 Alexandra Ulmer/Corina Pons） - 委内瑞拉反对派周六抨击总统马杜罗宣布的国家紧急状态，宣称今年要将马杜罗拉下台。
马杜罗周五夜间宣布委内瑞拉进入为期60天的国家紧急状态，他表示委内瑞拉国内及美国方面存在试图推翻他的预谋。
在加拉加斯参加示威活动的反对派领导人称，当局的做法表明马杜罗已陷入恐慌，因有关以公投方式罢免他的呼吁获得了委内瑞拉民众的支持。
“我们谈论的是一个孤注一掷的总统，他正在将自己置于合法性和合宪性的边缘，”民主团结联盟领导人Jesus Torrealba说道，并称马杜罗正在失去所属集团的支持。
“如果宣布国家紧急状态没有征询国民大会的意见，那么从技术角度来看我们所说的可能是一次自我政变，”他对数以百计的支持者们说道。
反对派在去年12月的选举中控制了国民大会，受益于选民对产品短缺、通胀高企和暴力犯罪盛行的不满，但该立法机构常常遭到最高法院釜底抽薪。
委内瑞拉国内抗议活动增多，一项重要调查显示近70%的委内瑞拉民众当下表示马德里今年必须下台。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。