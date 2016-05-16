委内瑞拉总统马杜罗宣布国家紧急状态遭反对派抨击

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯5月14日 - 委内瑞拉反对派周六抨击总统马杜罗宣布的国家紧急状态，宣称今年要将马杜罗拉下台。

马杜罗周五夜间宣布委内瑞拉进入为期60天的国家紧急状态，他表示委内瑞拉国内及美国方面存在试图推翻他的预谋。

在加拉加斯参加示威活动的反对派领导人称，当局的做法表明马杜罗已陷入恐慌，因有关以公投方式罢免他的呼吁获得了委内瑞拉民众的支持。

“我们谈论的是一个孤注一掷的总统，他正在将自己置于合法性和合宪性的边缘，”民主团结联盟领导人Jesus Torrealba说道，并称马杜罗正在失去所属集团的支持。

“如果宣布国家紧急状态没有征询国民大会的意见，那么从技术角度来看我们所说的可能是一次自我政变，”他对数以百计的支持者们说道。

反对派在去年12月的选举中控制了国民大会，受益于选民对产品短缺、通胀高企和暴力犯罪盛行的不满，但该立法机构常常遭到最高法院釜底抽薪。