委内瑞拉物资短缺 收费排队成为新职业

路透加拉加斯1月21日（记者 Andrew Cawthorne） - 委内瑞拉现在兴起了一个新职业：排队。

职业排队者需要在天亮前就开工，长时间忍受日晒，躲避或贿赂警察，然后将排到的位置卖出去。

由于委内瑞拉存在必需品严重短缺、恐慌性购买和抢购补贴食物等情况，人们对职业排队者的需求很大，其报酬也不错。

“这很无聊，但却是不错的生存之道，”23岁的男子Luis说道，他在一家国有超市门外几百人的长队中排在前列。

Luis已失业，去年底开始尝试这个新职业。他每次排队大概能赚600博利瓦，按官方汇率能换95美元，但在黑市上只能换3.5美元。他一天能排两三次队。

“早上8点一位女士会来这个位置，她已经提前付钱了，”Luis说道。“然后我就能休息，或许会再次排队。我和别人聊天来打发时间，对话可能很有趣。如果没劲，我会自己玩手机。”

物资短缺的情况大概两年前就开始了，但由于圣诞节和新年，分销配送放缓导致这个月的情况突然更为严重，牛奶、肉、厕纸和尿布等必需品都存在短缺。

总统马杜罗的反对者称，排队现象凸显社会主义经济无效以及无法避免的牺牲。国有化限制了民间生产，外汇管制导致进口下降。

委内瑞拉政府称，无根据的谣言、商贩肆无忌惮的囤积居奇以及媒体对短缺的渲染是超市和药店混乱景象的幕后原因。

“如果没有食物，是不会有人排队的！”官员Carlos Osorio说道，并称社会主义15年，每年人均肉类消费量从11公斤上升至26公斤。

该数据难以安抚60岁的退休老人Alcira Garcia，她住在贫困的加拉加斯郊区Macarao，早上4点起床去市中心的国有超市排队，为家里五口人寻找廉价的食物。

尽管如此，11点的时候汗流浃背的她仍苦恼于没有红肉。“但我买到了鸡肉、大米、油和厕纸，所以值了。”她艰难地背包回家前说道。

当天国有超市Bicentenario以每公斤43博利瓦的价格出售鸡肉，比民营店铺的价格低得多，这也是这么多委内瑞拉人愿意排几个小时队的原因。

补贴食物和其他必需品给委内瑞拉人的生活带来了巨大影响，也是政府获得穷人长期支持的支柱。马杜罗面临的挑战是要维持如此慷慨的福利，尽管委内瑞拉经济在近期石油收入大幅下滑前已经陷入衰退。

尽管政府一直不满，一些人在近期的一个上午还是从超市购买了远多于一个家庭需要的物资，承认是为了再次销售。很多物资在大型的Petare贫民窟价格会翻倍。

当地调查机构Datanalisis预计，65%的药店顾客可能再次销售，而普通的消费者每周要花费八小时购物。

很多在委内瑞拉与哥伦比亚和巴西边境跨境销售物资的人被逮捕，这些物资被加价很多。

“我还能做什么？如果老实工作却无法养家，我只能被迫尝试些别的事情。”一名哥伦比亚移民匿名表示，他刚刚被释放，之前因跨境走私入狱一个月。

很多店铺内警力很足，对销售的限制也越来越多，一些人的手臂上会被盖章，或是只能按照ID号码在特定的日子购物。

一些家庭让老人去排队，也有人带着孩子，利用孩子借机插队。

商店外的其他服务也迅速出现，包括租椅子的、卖包的和卖果汁的。

“我已经受够了，”27岁的家庭主妇Saray Linares说道，她正怀着第四个孩子，因在一个超市柜台拥挤的人群中被推而非常愤怒。“恐怖，野蛮，人们到处跑。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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