委内瑞拉总统看到改善与美国关系的机会

路透加拉加斯4月9日 - 委内瑞拉总统马杜罗周四称，看到了改善与美国关系的机会，他对奥巴马的态度有所软化。

两国历史上关系一直很紧张，上个月美国以涉嫌侵犯人权为由对七名委内瑞拉官员实施制裁，并宣布委内瑞拉是安全威胁，两国关系进一步恶化。

马杜罗曾表示，他将在巴拿马举行的美洲峰会上抗议美国的制裁措施。奥巴马稍早在接受采访时表示美国并不将委内瑞拉视为威胁，马杜罗对此予以称赞。

“奥巴马总统的声明……可能为两国关系新时代的开始暂时打开一扇门；委内瑞拉是自由的拉美主权国家，而美国是个帝国。”马杜罗在集会上说道。

制裁主要针对涉嫌参与镇压委国2014年长达4个月的反对派示威的官员，不针对委内瑞拉。

马杜罗周四称，超过1,000万人已经签署请愿书，要求奥巴马撤销制裁。反对派批评人士对该数据表示怀疑，一些人称公务员可能被迫签名。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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