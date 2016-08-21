自杀式汽车爆炸攻击索马里一地方政府办公室

路透摩加迪沙8月21日 - 警方表示，索马里半自治Puntland地区Galkayo城镇的地方政府总部发生自杀式汽车爆炸攻击事件。当地居民则表示，该地区发生两次爆炸。

一位警官Ahmed Farah表示，“情况是一团混乱。”他并未对伤亡情况多加说明。

目击者和居民表示，在激烈炮火过后，他们听到接连两次很大声的爆炸声。

一当地居民对路透表示，“有两次很大的爆炸。一次是卡车爆炸，一分钟后左右，又有汽车爆炸。我的兄弟当场受伤。”

目前没有人立即宣布为爆炸案负责，但伊斯兰青年党(al Shabaab)武装份子一直在索马里进行一连串致命的恐怖攻击。(完)