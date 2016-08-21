自杀式汽车爆炸攻击索马里一地方政府办公室

中国官媒称若特朗普在台湾问题上继续挑衅 中国将“不再客气”
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透摩加迪沙8月21日 - 警方表示，索马里半自治Puntland地区Galkayo城镇的地方政府总部发生自杀式汽车爆炸攻击事件。当地居民则表示，该地区发生两次爆炸。
一位警官Ahmed Farah表示，“情况是一团混乱。”他并未对伤亡情况多加说明。
目击者和居民表示，在激烈炮火过后，他们听到接连两次很大声的爆炸声。
一当地居民对路透表示，“有两次很大的爆炸。一次是卡车爆炸，一分钟后左右，又有汽车爆炸。我的兄弟当场受伤。”
目前没有人立即宣布为爆炸案负责，但伊斯兰青年党(al Shabaab)武装份子一直在索马里进行一连串致命的恐怖攻击。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)