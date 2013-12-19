中国发布第五阶段车用汽油国家标准 主要指标与欧洲相当

路透上海12月19日 -中国国家质检总局和国家标准委周三发布第五阶段《车用汽油》强制性国家标准。与之前相比，新标准降低了多种排放污染物的含量，主要指标与欧洲现行标准相当，旨在化解公众对环境问题的关切。

质检总局网站周四刊登新闻稿称，与第四阶段车用汽油国家标准相比较，该项标准降低了硫、锰和烯烃的含量，调整了蒸汽压和牌号，并增加了密度限值。

“标准的发布实施将有利于促进中国车用汽油质量的整体提升，有助于减少机动车排放污染物，新车氮氧化物和颗粒物的排放可分别减少25%和80%，在用车的排放整体上可减少10%-15%。”质检总局指出。

质检总局表示，第五阶段车用汽油国家标准的制定既考虑了中国当前和今后一个时期大气污染防治和空气质量改善的迫切要求，也考虑了国内车用汽油产品生产、储运和使用的现状，以及油品生产企业的技术改造和汽车排放控制技术的需求，主要指标与欧洲现行标准水平相当。

据测算，标准实施后将大幅减少车辆污染物排放量，预计在用车每年可减排氮氧化物约30万吨，新车5年累计可减排氮氧化物约9万吨。

质检总局并称，自2018年1月1日起，全国范围内将供应第五阶段车用汽油。(完)

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(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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