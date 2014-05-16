逾16万辆雪铁龙世嘉和标致307及408汽车将被召回--质检总局

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京5月16日 -中国国家质检总局周五通报称，神龙汽车有限公司决定自明日(17日)起，召回2011年1月1日至9月30日期间生产的部分雪铁龙世嘉、标致307和408汽车，共计16.2913万辆。
通报称，是次召回是因为供应商在生产时混入少量不合格的多功能阀，致使部分车辆在使用过程中多功能阀壳体出现裂纹，极端情况下可能发生燃油渗漏，存在安全隐患。
“神龙汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换多功能阀及相关零件，以消除安全隐患。”通报称。
据神龙汽车官网消息，该公司由中国东风汽车与法国标致雪铁龙集团合资设立，生产经营东风雪铁龙（包括C5、C4L和世嘉等）和东风标致（508、408和207等）两个品牌系列车型，2013年产销量突破55万辆，两个品牌市场保有量累计达320多万辆。
国家质检总局周五还通报称，铃木决定自今日起召回2012年5月14日至2014年3月24日生产的部分进口吉姆尼1.3L汽车，在中国大陆共涉及6,131辆，因固定螺栓可能发生松动，会导致异响和方向盘的抖动。
此外，上海通用汽车决定自5月30日起，召回部分进口2014年款凯迪拉克CTS汽车，生产日期为2013年11月19日至2014年2月26日，在中国大陆地区共涉及765辆，因雨刮可能出现无法正常工作情况。（完）
欲览更多详情，请点击国家质检总局网站链接 www.aqsiq.gov.cn/
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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