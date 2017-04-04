意大利金融：银行业者Veneto Banca亏损严重，等待欧盟批准国家救助

路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。

周一在与意大利当局举行会议后，欧盟执委会相信这两家意大利东北地区银行未来几周可望找到解决方案。

欧盟执委会一发言人称，“本着找到有效、可长可久且符合金融稳定性的解决方案的目标，所有相关方面齐聚一堂，”

意大利亟欲避免根据欧盟新的严格解决规则对这两家银行进行重组。

意大利政府希望对本国第四大银行--西雅那银行(Banca MPS)及这两家银行注入公共资金。

欧盟监管机构已认定西雅那银行有偿付能力，这是获得国家救助的必要条件，但Popolare di Vicenza和Veneto Banca则还没有被认定具有偿付能力。