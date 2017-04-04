意大利金融：银行业者Veneto Banca亏损严重，等待欧盟批准国家救助

香港金融：私人贷款持续增长，最快四年内超越信用卡贷款--调查
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
周一在与意大利当局举行会议后，欧盟执委会相信这两家意大利东北地区银行未来几周可望找到解决方案。
欧盟执委会一发言人称，“本着找到有效、可长可久且符合金融稳定性的解决方案的目标，所有相关方面齐聚一堂，”
意大利亟欲避免根据欧盟新的严格解决规则对这两家银行进行重组。
意大利政府希望对本国第四大银行--西雅那银行(Banca MPS)及这两家银行注入公共资金。
欧盟监管机构已认定西雅那银行有偿付能力，这是获得国家救助的必要条件，但Popolare di Vicenza和Veneto Banca则还没有被认定具有偿付能力。
意大利财政部一位消息人士周一称，有信心很快克服任何困难。另两位熟知情况的意大利消息人士称，解决方案已出现。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
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路透东京5月24日 - 日本公债价格周三下跌，此前日本央行购债操作吸引的卖盘强于预期。 日本央行购买2,800亿日圆一到三年期公债，吸引了1.2807万亿日圆的债券抛盘，为4月底以来最高。 日本央行购买3,000亿日圆三到五年期公债，亦吸引了1.1289万亿日圆的债券抛盘，为5月初以来最高。 该购债结果凸显出这些年期公债卖压挥之不去，因此提振了它们的收益率。 五年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.115%，接近上周所及高点负0.105%，即3月以来最高。 两年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.160%。 较长期公债收益率涨幅略小，其中10年期日债收益率 涨0.5个基点至0.045%。 10年期日债期货价格 跌0.05点至150.54。 当日涨跌 上日