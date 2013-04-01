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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 1日 星期一 13:28 BJT

委代总统马杜罗指责反对派是“希特勒后人”

委内瑞拉代总统马杜罗周六指责该国反对派是“希特勒的后人”，称他们迫害在该国工作的古巴医生，正如当初纳粹德国迫害犹太人。该国总统大选将于4月14日举行。民调显示，马杜罗较反对派候选人卡普里莱斯的百分点领先优势达到两位数。图为马杜罗。路透
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