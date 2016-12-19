委内瑞拉停用最大面额纸钞掀动乱 逾300人遭逮捕

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透卡拉卡斯12月18日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周日表示，委内瑞拉取消最大面额纸钞流通爆发示威和劫掠期间，安全部队已逮捕逾300人。
马杜罗本周意外取消面额为100玻利瓦尔的纸钞流通，但新钞尚未流通，造成全国性的现金短缺问题，使得令圣诞节和新年假期黯然失色的严峻经济危机更加雪上加霜。
在因该举措而动荡不安的两天过后，马杜罗在周六决定延后该举措至1月2日。在这两天中，有一人在骚乱中死亡，数十家店铺遭洗劫。
周六的决定帮助遏制了暴力活动，但周日在该国南部的波利瓦尔城(Ciudad Bolivar)仍传出劫掠活动的消息。
马杜罗在国营电视台表示，遭到逮捕者包括了反对党民意党(Popular Will)和正义第一党(Justice First)的领袖和成员，指控他们受美国指示煽动混乱。
“别跟我说他们都是政治犯...他们是委内瑞拉‘外国佬’的两个党派，”他补充说。他还指责美国总统奥巴马妄图在卸任前推翻该国的社会主义。
从委内瑞拉南部的丛林和草原，到西部的安第斯高原，一群一群人数数以百计的抗议者焚烧玻利瓦尔纸币、诅咒马杜罗、并痛斥食品和药品短缺的情况。
最严重的打砸抢事件发生在周五和周六，尤其是在南部玻利瓦尔州的埃尔卡亚俄(El Callao)和玻利瓦尔城，警方在一些地方为控制抗议人群，动用了催泪瓦斯。
目击者称，华人经营的店铺尤其成为攻击目标；周五在埃尔卡亚俄一名14岁的男孩被射杀。
玻利瓦尔州州长称，已逮捕262人，从食品店到科学实验室等许多地方都遭到抢劫。当地商业团体称，玻利瓦尔城有350家商店遭洗劫，其中90%为食品店。(完)
(编译 戴素萍/王琛；审校 徐文焰/郑茵)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)