委内瑞拉停用最大面额纸钞掀动乱 逾300人遭逮捕

路透卡拉卡斯12月18日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周日表示，委内瑞拉取消最大面额纸钞流通爆发示威和劫掠期间，安全部队已逮捕逾300人。

马杜罗本周意外取消面额为100玻利瓦尔的纸钞流通，但新钞尚未流通，造成全国性的现金短缺问题，使得令圣诞节和新年假期黯然失色的严峻经济危机更加雪上加霜。

在因该举措而动荡不安的两天过后，马杜罗在周六决定延后该举措至1月2日。在这两天中，有一人在骚乱中死亡，数十家店铺遭洗劫。

周六的决定帮助遏制了暴力活动，但周日在该国南部的波利瓦尔城(Ciudad Bolivar)仍传出劫掠活动的消息。

马杜罗在国营电视台表示，遭到逮捕者包括了反对党民意党(Popular Will)和正义第一党(Justice First)的领袖和成员，指控他们受美国指示煽动混乱。

“别跟我说他们都是政治犯...他们是委内瑞拉‘外国佬’的两个党派，”他补充说。他还指责美国总统奥巴马妄图在卸任前推翻该国的社会主义。

从委内瑞拉南部的丛林和草原，到西部的安第斯高原，一群一群人数数以百计的抗议者焚烧玻利瓦尔纸币、诅咒马杜罗、并痛斥食品和药品短缺的情况。

最严重的打砸抢事件发生在周五和周六，尤其是在南部玻利瓦尔州的埃尔卡亚俄(El Callao)和玻利瓦尔城，警方在一些地方为控制抗议人群，动用了催泪瓦斯。

目击者称，华人经营的店铺尤其成为攻击目标；周五在埃尔卡亚俄一名14岁的男孩被射杀。

玻利瓦尔州州长称，已逮捕262人，从食品店到科学实验室等许多地方都遭到抢劫。当地商业团体称，玻利瓦尔城有350家商店遭洗劫，其中90%为食品店。(完)