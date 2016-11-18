委内瑞拉将动用中国提供的22亿美元信贷额度用于增产石油

路透加拉加斯11月17日 - 委内瑞拉周四表示，中国石油天然气集团公司(中国石油集团)与委内瑞拉国有石油公司PDVSA达成价值22亿美元的协议，提高其合资公司的产量。中国石油集团是中国最大的国有能源企业。

委内瑞拉总统马杜罗与中国石油集团在加拉加斯会面后发表电视讲话称，将部分动用中国提供的最多90亿美元的信贷额度，将该国石油产量最多提高约27.7万桶/日。

委内瑞拉根据该国已故的前领导人查韦斯2007年签署的融资协议，已经从中国借入超过500亿美元。其中部分款项以委内瑞拉向中国出售原油和燃料的方式偿还。

马杜罗称，提高合资公司产量，对中国的出口量将增至每日逾80万桶。

“非常感谢贵方在2014年、2015年、尤其是2016年给予的所有支持，”马杜罗称。“我们的老大哥中国在委内瑞拉的艰难时刻没有弃之不顾。”

委内瑞拉因国有经济崩溃而陷入严重衰退，油价下跌则更是雪上加霜。

中国石油天然气集团公司持有与PDVSA合资公司的少数股权。(完)