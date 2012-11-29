版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 11月 29日 星期四 11:14 BJT

委总统查韦斯再赴古巴接受治疗

古巴官方报纸《格拉玛报》网站报导称，委内瑞拉总统查韦斯周三早间抵达古巴首都哈瓦那，准备接受高压氧治疗。数月前，查韦斯在古巴接受了癌症手术。据美国癌症协会资料，这种疗法常常用於预防和治疗由放射疗法导致的骨质疏松。图为查韦斯。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐