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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 16日 星期一 14:54 BJT

委内瑞拉举行大规模“防美”军事演习

委内瑞拉周六开始全国范围军事演习，称旨在对抗来自美国的威胁。委内瑞拉约8万士兵和2万民兵参与此次为期10天的军事演习，演习内容包括模拟炼油厂保卫战等。反对党领袖则认为军事演习是一场闹剧，指责马杜罗欲以此转移委内瑞拉民众对物资短缺、通胀飙升以及犯罪猖獗的注意力。路透
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