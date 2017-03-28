委内瑞拉总统马杜罗称该国将创建新的汇率机制

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透卡拉卡斯3月27日 - 委内瑞拉总统马杜罗周一晚间在电视讲话中称，该国将创建一套新的汇率机制，以取代DICOM汇率(亦称SIMADI)。
委内瑞拉目前有两种官方汇率，一种称为DIPRO，意即保护汇率，1美元兑换10玻利瓦尔；另一种称为SIMADI，意即补充汇率，1美元兑换709玻利瓦尔。然而黑市中1美元可兑换逾3,000玻利瓦尔。
先前的新汇率机制都未能遏制玻利瓦尔在黑市的疲弱态势。
马杜罗未说明新汇率是多少。(完)
(编译 张若琪 审校 侯雪苹/张荻)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。