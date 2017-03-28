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国际财经 | 2017年 3月 28日 星期二 09:59 BJT

委内瑞拉总统马杜罗称该国将创建新的汇率机制

路透卡拉卡斯3月27日 - 委内瑞拉总统马杜罗周一晚间在电视讲话中称，该国将创建一套新的汇率机制，以取代DICOM汇率(亦称SIMADI)。

委内瑞拉目前有两种官方汇率，一种称为DIPRO，意即保护汇率，1美元兑换10玻利瓦尔；另一种称为SIMADI，意即补充汇率，1美元兑换709玻利瓦尔。然而黑市中1美元可兑换逾3,000玻利瓦尔。

先前的新汇率机制都未能遏制玻利瓦尔在黑市的疲弱态势。

马杜罗未说明新汇率是多少。(完)

(编译 张若琪 审校 侯雪苹/张荻)

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