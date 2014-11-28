版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 11月 28日 星期五 13:33 BJT

委内瑞拉称会继续推升油价 直至重回100美元

委内瑞拉总统马杜罗表示，该国将继续采取行动推高石油价格，直至油价反弹至每桶100美元。石油输出国组织（OPEC）稍早决定不减产，委内瑞拉积极推动减产的努力受挫。鉴于富庶的海湾国家明确表示准备挺过油价下跌的冲击，委内瑞拉面临着一场攻坚战。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐