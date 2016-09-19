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国际财经 | 2016年 9月 19日 星期一 08:51 BJT

委内瑞拉称OPEC与非OPEC国家“接近”达成稳定油市协议

路透加拉加斯9月18日 - 委内瑞拉总统马杜罗周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC国家“接近”达成一项稳定油市的协议，并称他希望本月内就可宣布该协议。

阿尔及利亚国家通讯社APS周日报导称，OPEC秘书长巴尔金都表示，如果OPEC成员国能在本月的阿尔及尔非正式会议上达成一致，则可能会就油价问题召开特别会议。(完)

(编译 徐文焰；审校 张荻)

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