版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 5月 8日 星期二 10:53 BJT

查韦斯否认治病期间未尽总统职责

委内瑞拉总统查韦斯周一打破沉默，否认他在古巴治疗癌症期间令国家陷入群龙无首的状况，并宣称将在10月赢得连任。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐