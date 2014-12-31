委内瑞拉确认经济衰退 政府将此归咎于反对派

委内瑞拉周二确认该国经济衰退，通胀率仍为美洲各国中最高，马杜罗政府将此归咎于反对派。央行称今年前三季经济萎缩，第一、第二、第三季分别为萎缩4.8%、4.9%和2.3%。11月通胀率则高达63.6%。在当前油价大跌的背景下，委内瑞拉可能难以扭转经济困境。路透