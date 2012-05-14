查韦斯结束治疗回国 充满活力

2012年5月11日，委内瑞拉总统查韦斯从哈瓦那飞抵委内瑞拉，在机场发表讲话。 REUTERS/Miraflores Palace/Handout

路透加拉加斯5月11日电---委内瑞拉总统查韦斯周五充满激情地发表讲话，还即兴唱起歌来，可能旨在表现活力。之前有谣言称他病入膏肓。

查韦斯在古巴接受最新一轮放射治疗後，从哈瓦那飞抵委内瑞拉，在机场发表了讲话。

查韦斯轻松走下飞机，与官员们拥抱，发表20分钟的讲话，讲话结束後还唱起歌来。

他铿锵有力地说：“我可以告诉你们，过去几天，我们已按照医疗人员计划，胜利完成了放射治疗周期。”

“我非常有信心，此次治疗能达到我们期望的效果，我祈求上帝庇佑我们，创造生命的奇迹，让我能继续为人民服务。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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