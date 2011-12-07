查韦斯对被恶搞与奥巴马亲吻一笑而过

路透卡拉卡斯12月6日电（记者 Daniel Wallis）---对与美国总统奥巴马亲吻的贝纳通广告图片，委内瑞拉总统查韦斯周二的反应是一笑而过，他还笑称这是"很不错的玩笑"。

意大利时装企业贝纳通发布了一组具有争议的广告图片，其中一些显示政界和宗教领袖相互亲吻。

对教皇本笃十六世（Pope Benedict）亲吻一位伊斯兰教阿訇的图片，梵蒂冈表示会采取法律措施。但查韦斯的回应却充满幽默感。

当被记者问及此事时，查韦斯开玩笑说："我没有看到图片！奥巴马看起来什麽样？他闭着眼，貌似很投入！"

"但那只是一个轻吻。我总是被恶搞，但我也无能为力......我倾向於自嘲。这是个不错的玩笑。"

贝纳通表示，这组广告图片的目的是"专门为反对各种形式的仇恨文化"，但最终还是决定撤销教皇的图片。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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