若查韦斯去世 巴西希望委尽快举行选举--消息

美国国会两周休会期到来前 众议院未能达成医改协议
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透圣保罗/巴西利亚1月14日（记者 Brian Winter/Ana Flor） - 多名高官周一对路透称，巴西正敦促委内瑞拉政府，如果总统查韦斯去世，应尽快举行选举。这是拉美地区大国的重大干预，或帮助确保委内瑞拉政治过渡更为顺利。
这些官员匿名表示，巴西官员已经直接向委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）表达了他们的意愿。查韦斯已表示，如果自己无法战胜癌症，希望马杜罗成为其继任者。
“我们明确表示，如果查韦斯去世，我们希望看到选举尽快举行。我们认为这是确保和平民主过渡的最好方式，这也是巴西的主要愿望，”一名官员说道。
查韦斯正在古巴接受癌症治疗，长达一个月没有出现在公共场合，引发外界猜测其可能濒临死亡。
根据委内瑞拉宪法，如果总统去世，新的选举必须在30天内举行。查韦斯在前往古巴之前表示，如果癌症导致他无法胜任总统，希望委内瑞拉人支持马杜罗。查韦斯的支持者和反对派看似正在幕后为新选举做准备。
巴西对委内瑞拉的态度非常重要，因为巴西是拉美最大的国家，对该地区的经济和外交影响日益增强。
巴西总统罗塞夫略偏左，她所在的政党过去10年里一直强力支持查韦斯。外界也认为罗塞夫足够中立和民主，如果委内瑞拉发生政治危机，她能够胜任帮助委内瑞拉前行的可信中间人角色。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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