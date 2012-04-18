查韦斯竞选连任的最大敌人是自己

路透加拉加斯4月17日电（记者 Enrique Andres Pretel）---查韦斯今年竞选连任委内瑞拉总统的最大敌人，可能就是作为国家领导人的自己。

这是作为病人的查韦斯和作为工作狂的查韦斯之间的一场战斗。作为病人，他需要安静的生活从癌症中康复；作为工作狂，他致力於继续角逐以在10月大选中获得连任。

查韦斯近期赴古巴进行了不到一年内的第三次手术，他的朋友和精神导师卡斯特罗（Fidel Castro）此後十分中肯地劝告说：查韦斯必须挤出时间来休息和康复。

“我了解你，查韦斯。告诉你的人民你需要规范（生活方式），他们会理解的，”卡斯特罗在今年57岁的查韦斯上月做完手术後对他说。

查韦斯掌权13年以来，一直不倦工作并很少休息，他亲力亲为的统治方式帮助他与穷人建立了深厚的感情。他已经在努力调整自己的生活方式。

他曾表示要减少一向长篇阔论的演讲，并更好地照顾自己，但这一承诺在委内瑞拉激烈的政治斗争中却无法实现。在切除盆骨中棒球大小的肿瘤仅几个月後，他便投入艰苦的竞选运动中。随後他的癌症在2月复发。

美国传记作家Bart Jones对路透称：“对查韦斯而言，当总统并非朝九晚五的工作，而是一项使命，几乎相当於真主的召唤。现在他正经历一场战斗，不仅为延续他的生命，还为让他的革命幸存。”

“他毕生的事业处於险境，让他没有太多後退的空间。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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