委内瑞拉总统查韦斯病逝

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯3月5日（记者 Andrew Cawthorne/Daniel Wallis） - 委内瑞拉总统查韦斯与癌症抗争两年后于周二去世，结束了14年的统治生涯，享年58岁。

查韦斯于2011年中期查出患有癌症，之后在古巴接受过四次手术治疗，在去年12月11日接受最后一次手术后，他一直没有公开露面。

“我们刚收到一个十分悲痛的消息，总统查韦斯于今天3月5日下午4时25分 （北京时间3月6日凌晨4点55分）去世，”委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）在电视讲话中用哽咽的声音宣布道。

“这是一个十分悲痛的时刻，”他在多位高官的陪同下发表讲话时说。

查韦斯在去年10月的总统大选中轻松获胜，赢得了新的六年总统任期。

他的去世将令委内瑞拉进行新的总统选举，这会令该国的社会主义“革命”在没有他这个关键人物的情况下面临能否生存的考验。（完）