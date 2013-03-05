委内瑞拉总统查韦斯病逝

长江期货：需求强劲，郑棉跌幅受限
自3月6日抛储以来，郑棉先涨后跌，价格回到15000元/吨附近。抛储市场也由初期的100%成交率回落至目前的60%左右的成交率。整体来看，市场需求尚可，棉花没有持续下行的动力，近期或维持振荡运行。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯3月5日（记者 Andrew Cawthorne/Daniel Wallis） - 委内瑞拉总统查韦斯与癌症抗争两年后于周二去世，结束了14年的统治生涯，享年58岁。
查韦斯于2011年中期查出患有癌症，之后在古巴接受过四次手术治疗，在去年12月11日接受最后一次手术后，他一直没有公开露面。
“我们刚收到一个十分悲痛的消息，总统查韦斯于今天3月5日下午4时25分 （北京时间3月6日凌晨4点55分）去世，”委内瑞拉副总统马杜罗（Nicolas Maduro）在电视讲话中用哽咽的声音宣布道。
“这是一个十分悲痛的时刻，”他在多位高官的陪同下发表讲话时说。
查韦斯在去年10月的总统大选中轻松获胜，赢得了新的六年总统任期。
他的去世将令委内瑞拉进行新的总统选举，这会令该国的社会主义“革命”在没有他这个关键人物的情况下面临能否生存的考验。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
自3月6日抛储以来，郑棉先涨后跌，价格回到15000元/吨附近。抛储市场也由初期的100%成交率回落至目前的60%左右的成交率。整体来看，市场需求尚可，棉花没有持续下行的动力，近期或维持振荡运行。
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