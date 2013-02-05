古巴前领导人称查韦斯健康大有起色

路透哈瓦那2月4日 - 据古巴官方报纸《格拉玛报》（Granma）报道，古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗称，委内瑞拉总统查韦斯正在癌症手术康复中，健康“大有起色”。

86岁的卡斯特罗如今很少出现在公众视线中，他周日参加古巴议会选举投票时，对记者作出前述表示。他称，每天都会接到关于查韦斯情况的最新报告。

卡斯特罗说：“他身体大有起色，正在康复。（与疾病）抗争很艰难，但他在好转。”

“我们必须治好他。查韦斯对他的国家、对整个拉美都非常重要。”

查韦斯已经在古巴接受了四次与癌症有关的手术，最近一次是在去年12月11日，手术时间长达六小时。

卡斯特罗对查韦斯近况的描述，与委内瑞拉官方最近传递出的正面讯息相符，但查韦斯自从最近一次手术后，就未曾在公众场合露面或讲话。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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