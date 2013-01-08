委反对党称推迟总统就职典礼违宪

路透加拉加斯1月7日（记者 Brian Ellsworth） - 委内瑞拉反对党指责称，政府关于推迟总统查韦斯就职典礼的提议违反宪法。

查韦斯的支持者称，宪法规定的1月10日总统就职典礼只是个“仪式”。他们坚持认为查韦斯恢复健康后便可以就职。查韦斯在古巴进行癌症手术后，已有近一个月未出现在公众视野或发表过讲话。

反对派认为，推迟就职典礼的做法违反宪法，因查韦斯手术后仍在哈瓦那，目前看来太过虚弱，无法返回委内瑞拉。

“要是总统不能（在1月10日）就职，就不能让国家处于权力真空状态。”反对党第一正义党（Justice First）的Tomas Guanipa说。他认为议长Diosdado Cabello应暂时宣誓就职。

各方争议的焦点是委内瑞拉宪法的一条规定，其中规定当选总统应在1月10日宣誓就职，但未明确若当日未就职则将如何。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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