委内瑞拉称查韦斯仍有“严重的”呼吸问题

南非执政党非国大支持总统祖马 拒绝敦促其辞职的呼吁
路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
路透加拉加斯1月3日 - 委内瑞拉政府周四称，总统查韦斯仍处于术后恢复中，尚未摆脱阻碍呼吸的肺部感染。
“查韦斯总统因严重肺部感染引发了多种并发症，”委内瑞拉信息部长Ernesto Villegas在宣读查韦斯病情的最新官方声明时说。
“这一感染造成呼吸困难，导致查韦斯总统必须严格接受医学治疗，”声明补充说，但未透露进一步详细。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。
路透北京4月5日 - 中国周三称，看不出朝鲜最新发射导弹与“习特会”有关联。中国国家主席习近平和美国总统特朗普本周稍晚将举行会晤。