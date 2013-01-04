委内瑞拉称查韦斯仍有“严重的”呼吸问题

路透加拉加斯1月3日 - 委内瑞拉政府周四称，总统查韦斯仍处于术后恢复中，尚未摆脱阻碍呼吸的肺部感染。

“查韦斯总统因严重肺部感染引发了多种并发症，”委内瑞拉信息部长Ernesto Villegas在宣读查韦斯病情的最新官方声明时说。

“这一感染造成呼吸困难，导致查韦斯总统必须严格接受医学治疗，”声明补充说，但未透露进一步详细。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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