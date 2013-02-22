厄瓜多尔总统称若查韦斯辞职 马杜罗完全胜任委内瑞拉总统

韩国军方称朝鲜据信发射一枚弹道导弹 但飞行距离不远
路透首尔4月5日 - 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。 朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透基多2月21日(记者 Eduardo Garcia/Alexandra Valencia) - 厄瓜多尔总统科雷亚周四表示，委内瑞拉总统查韦斯正在康复中，但如果他不得不辞职，副总统马杜罗绝对能胜任总统一职。
周日以压倒性多数赢得连任的科雷亚对路透表示，如果查韦斯需要辞职，他认为马杜罗是接管委内瑞拉的正确人选。
科雷亚在采访中表示：“无论谁将接任，我主要关心的是查韦斯在康复……但万一他不能继续执政，副总统马杜罗绝对能胜任。”
查韦斯周一从古巴意外回到委内瑞拉，此前他在古巴进行了第四次癌症手术。
现年58岁的查韦斯已指定马杜罗作为总统最佳接替人选。
科雷亚表示，他认为，如果查韦斯需要辞职，委内瑞拉未来的任何权力过渡都将是民主的。
“据我所知，查韦斯执政以来的所有进程都是非常民主的。那些失败者或许不满意，这是另一回事……但委内瑞拉是个充满活力的民主国家。”
科雷亚是查韦斯的密友和盟友，他说他周三与马杜罗进行了对话并计划尽快访问委内瑞拉。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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