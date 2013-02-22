厄瓜多尔总统称若查韦斯辞职 马杜罗完全胜任委内瑞拉总统

路透基多2月21日(记者 Eduardo Garcia/Alexandra Valencia) - 厄瓜多尔总统科雷亚周四表示，委内瑞拉总统查韦斯正在康复中，但如果他不得不辞职，副总统马杜罗绝对能胜任总统一职。

周日以压倒性多数赢得连任的科雷亚对路透表示，如果查韦斯需要辞职，他认为马杜罗是接管委内瑞拉的正确人选。

科雷亚在采访中表示：“无论谁将接任，我主要关心的是查韦斯在康复……但万一他不能继续执政，副总统马杜罗绝对能胜任。”

查韦斯周一从古巴意外回到委内瑞拉，此前他在古巴进行了第四次癌症手术。

现年58岁的查韦斯已指定马杜罗作为总统最佳接替人选。

科雷亚表示，他认为，如果查韦斯需要辞职，委内瑞拉未来的任何权力过渡都将是民主的。

“据我所知，查韦斯执政以来的所有进程都是非常民主的。那些失败者或许不满意，这是另一回事……但委内瑞拉是个充满活力的民主国家。”

科雷亚是查韦斯的密友和盟友，他说他周三与马杜罗进行了对话并计划尽快访问委内瑞拉。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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