委总统查韦斯再赴古巴接受治疗

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透哈瓦那11月28日电---古巴官方报纸《格拉玛报》(Granma)网站报导称，委内瑞拉总统查韦斯周三早间抵达古巴首都哈瓦那，准备接受高压氧治疗。数月前，查韦斯在古巴接受了癌症手术。
现年58岁的查韦斯去年6月诊断出患有癌症，此後恢复情况良好。今年10月，查韦斯获选连任。
查韦斯在致国会的信中称，他将接受高压氧治疗。根据美国癌症协会资料，这种疗法常常用於预防和治疗由放射疗法导致的骨质疏松。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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