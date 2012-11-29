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时事要闻 | 2012年 11月 29日 星期四 11:09 BJT

委总统查韦斯再赴古巴接受治疗

路透哈瓦那11月28日电---古巴官方报纸《格拉玛报》(Granma)网站报导称，委内瑞拉总统查韦斯周三早间抵达古巴首都哈瓦那，准备接受高压氧治疗。数月前，查韦斯在古巴接受了癌症手术。

现年58岁的查韦斯去年6月诊断出患有癌症，此後恢复情况良好。今年10月，查韦斯获选连任。

查韦斯在致国会的信中称，他将接受高压氧治疗。根据美国癌症协会资料，这种疗法常常用於预防和治疗由放射疗法导致的骨质疏松。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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