查韦斯电视辟谣：我没死

路透加拉加斯4月23日电（记者 Anthony Boadle）---委内瑞拉总统查韦斯周一从古巴通过电话在委内瑞拉国家电视台上发表讲话，驳斥关於他已死亡的传言。查韦斯九天未公开露面，有人称他在哈瓦那一家医院接受癌症治疗时死亡。

57岁的查韦斯在电话中称：“我们似乎必须要习惯这样的谣言，因为这是心理战，或者说肮脏战的一部分。”

查韦斯4月14日赴古巴接受未披露癌症的放射治疗，期间仅通过Twitter对外发布简短的消息，以激励支持者并为他的社会主义“革命”进步欢呼。

由於没有相关照片或视频传出，他本次异常的安静引发外界对他身体状况的猜测。查韦斯将参加10月7日委内瑞拉总统大选。

查韦斯称，癌症治疗“很艰难”，他需要休息，但他的身体正在恢复，并计划在本周四返回加拉加斯。不过，他还需要另一疗程的放射治疗。

“有人可能希望看到我尽快离开这里……但现在还不能，我需要恢复。我需要休息并注意我的饮食、治疗和作息，这些传言有时会带来破坏力。”

他指出，关於他健康状况的传言威力很大，就连他的母亲也听到了并且很担心，使得他不得不向母亲打电话澄清。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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