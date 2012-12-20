查韦斯就职典礼可能推迟--官员

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透加拉加斯12月19日（记者 Daniel Wallis/Brian Ellsworth） - 委内瑞拉一名政府官员首次提出查韦斯1月10日的就职典礼或延期，因查韦斯在癌症手术后正努力进行术后恢复。
有关58岁的查韦斯在手术后健康状况的细节委内瑞拉向外界透露不多。官员们称，查韦斯神志清楚，但是意外流血，而且上周的手术完成后出现呼吸道感染，医生进行了医治。
议会领导人Diosdado Cabello暗示，政府官员可能将就职典礼延期，以等待查韦斯身体恢复。Cabello是查韦斯的亲密盟友。
推迟就职典礼将引发反对派的不满，他们数月来一直坚持要求查韦斯在古巴接受治疗期间正式交出权力。根据宪法，查韦斯应该在1月10日宣誓就职，但是如果他不在当天宣誓就职，结果如何众说纷纭。
“人民的意愿不应被约束在某一天。即使不在1月10日宣誓就职，难道800万人的意愿就不算数吗？”当地媒体周三引述Cabello的话报导称。
Cabello在统一社会主义党新闻发布会后发表上述评论，并坚称这只是他个人的意见，不是他所在的政党或国民大会的“官方态度”。（完）编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。