查韦斯遗体将做防腐处理以供瞻仰

3月7日士兵在维持秩序，让查韦斯的支持者们派队瞻仰他的遗容。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

路透加拉加斯3月7日（记者 Patricia Velez/Terry Wade） - 委内瑞拉代总统马杜罗周四称，在举行国葬和延长瞻仰时间后，查韦斯的遗体将做防腐处理，安放在一座军事博物馆以供“永久”瞻仰。

查韦斯去世后，有大量民众等待瞻仰其遗容以表达敬意。马杜罗称，做防腐处理有助于让这位已故的总统不朽。

“（我们）决定将‘司令官’（查韦斯）的遗体做防腐处理，存放在博物馆供人民永久瞻仰，”马杜罗在委内瑞拉国家电视台讲话时说。

查韦斯与癌症抗争两年后于本周二去世，结束了14年的统治生涯，享年58年。他的灵柩目前存放在一所军事学院。委内瑞拉政府称，自周三以来，已有逾200万支持者瞻仰了查韦斯的遗容。

马杜罗称，查韦斯的官方葬礼将于周五举行，将有约30位外国领导人出席葬礼，查韦斯的遗体将供民众继续瞻仰七天。

周四，成千上万的民众在存放查韦斯灵柩的学院外排起长队，等候瞻仰查韦斯的遗容，他们有的高举紧握的拳头，有的在胸前用手画十字，向查韦斯的灵柩表示敬意。

“为了看看查韦斯（的遗容），我凌晨时分就到这里了，他是我的偶像，”56岁的Henry Acosta说道。”（完）

编译：侯雪萍 发稿：王燕焜

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