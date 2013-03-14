查韦斯遗体或已无法永久保存

美国总统特朗普立场改变 称北约不再过时
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透加拉加斯3月13日(记者 Mario Naranjo) - 委内瑞拉政府周三表示，或许不太可能按原计划对已故委内瑞拉领导人查韦斯的遗体进行防腐处理，因这个过程原本应在更早些时候开始。
查韦斯上周去世，享年58岁。他的遗体被放置在水晶棺中陈列在首都加拉加斯一军事院校中。
委内瑞拉政府原来表示，计划对查韦斯遗体进行永久性防腐处理。
但代总统马杜罗周三在电视讲话中表示：“俄罗斯和德国科学家已抵达对查韦斯遗体进行防腐处理，他们告诉我们，现在进行这种处理非常困难，因为防腐过程本应在早些时候开始……或许我们无法对其进行防腐处理。”
马杜罗称，“我们现在正进行处理。过程很复杂，我有责任告知你们此事。”
委内瑞拉政府消息人士称，他们预计政府会在本周晚些时候发布正式声明称，尽管作了共同努力，还是不太可能对查韦斯遗体进行防腐处理。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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