委政府称查韦斯病情向好的方向发展

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透加拉加斯1月13日 - 委内瑞拉政府周日公报中称，总统查韦斯肺部感染情况已得到控制，病情正向好的方向发展。
委内瑞拉信息部长维勒加斯(Ernesto Villegas)公布查韦斯最新健康情况时说：“虽然他身体虚弱，但近日整体情况向好的方向发展。”
“呼吸系统感染得到控制，但总统还需要特定措施解决呼吸困难问题。他神志清醒。”
虽然公报未就查韦斯健康情况提供更多细节，但公报传递的讯息相对正面。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
路透华盛顿4月9日 - 美国总统特朗普的高级副手周日对美国对叙利亚政策的方向表现出不同意见，因而无法确定将叙领导人阿萨德赶下台目前是否是特朗普的目标之一。