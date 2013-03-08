多国元首出席查韦斯葬礼

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透加拉加斯3月8日(记者 Daniel Wallis/Andrew Cawthorne) - 至少有二十多位国家元首周五将出席查韦斯的葬礼，缅怀这位改变南美政治面貌的领袖。
查韦斯周二去世，享年58岁，这一噩耗让数以百万计支持查韦斯的贫困群体备受打击，同时却也给反对者以希望。
查韦斯的支持者蜂拥在玻利瓦尔广场，他们中很多人手持查韦斯照片或穿着印有他眼睛的T恤。
委内瑞拉外长哈瓦(Elias Jaua)表示：“众多民众表达对查韦斯的敬意，他曾为世界和平、拉美加勒比团结以及全球机构的民主化而战。”
“人民对总统的爱戴难以置信。”
查韦斯的遗体将经过防腐处理后安放在水晶棺中永久供民众瞻仰。
查韦斯生前的亲密盟友，厄瓜多尔总统科雷亚、巴西现任总统罗塞夫(Dilma Rousseff)及前总统卢拉、古巴总统劳尔·卡斯特罗，均前往加拉加斯。
劳尔·卡斯特罗说道：“最重要的是，他离开时是胜利者。”意指查韦斯获得连任。
“他是不可战胜的。他以胜者的姿态离开了，无人可以改变，这已铭刻在历史上。”
伊朗总统艾哈迈迪内贾德也将参加悼念仪式。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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