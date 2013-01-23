查韦斯病情官方消息犹如雾里看花

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透加拉加斯1月22日(记者 Andrew Cawthorne) - 委内瑞拉信息部长维勒加斯(Ernesto Villegas)庄严地站在麦克风前发布关于总统查韦斯病情的最新消息。
仅仅几分钟，有关查韦斯病情的一些模棱两可的描述通过电视和广播传遍了委内瑞拉的千家万户。维勒加斯在发布消息时称查韦斯“病情稳定”、“逐渐好转”、“出现并发症”。
一名收看最新报导的委内瑞拉男子称：“你看，他正在康复中。”另一人则反驳道：“胡说，他显然濒临垂危。”这种令人困惑的报告使民众产生了不同的理解。
自查韦斯六周前因癌症手术从公众视线中消失以来，定期更新他的健康状况几乎成为一个全国性仪式。
处理查韦斯健康状况的消息已变得像他本人一样颇富争议性，每个官方消息都经过反复字斟句酌。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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