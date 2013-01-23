查韦斯病情官方消息犹如雾里看花

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯1月22日 - 委内瑞拉信息部长维勒加斯(Ernesto Villegas)庄严地站在麦克风前发布关于总统查韦斯病情的最新消息。
仅仅几分钟，有关查韦斯病情的一些模棱两可的描述通过电视和广播传遍了委内瑞拉的千家万户。维勒加斯在发布消息时称查韦斯“病情稳定”、“逐渐好转”、 “出现并发症”。
一名收看最新报导的委内瑞拉男子称：“你看，他正在康复中。”另一人则反驳道：“胡说，他显然濒临垂危。”这种令人困惑的报告使民众产生了不同的理解。
自查韦斯六周前因癌症手术从公众视线中消失以来，定期更新他的健康状况几乎成为一个全国性仪式。
处理查韦斯健康状况的消息已变得像他本人一样颇富争议性，每个官方消息都经过反复字斟句酌。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分