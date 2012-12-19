委内瑞拉称查韦斯术后状况稳定

委内瑞拉政府周二表示，总统查韦斯上周在古巴接受癌症治疗手术后出现呼吸道感染，经治疗后目前身体状况稳定。现年58岁的查韦斯于2011年年中被诊断罹患癌症，并于上周接受了第四次癌症治疗手术。委内瑞拉信息部长称，查韦斯被要求“彻底休息”，并严格遵循医嘱。路透