版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 12月 19日 星期三 10:59 BJT

委内瑞拉称查韦斯术后状况稳定

委内瑞拉政府周二表示，总统查韦斯上周在古巴接受癌症治疗手术后出现呼吸道感染，经治疗后目前身体状况稳定。现年58岁的查韦斯于2011年年中被诊断罹患癌症，并于上周接受了第四次癌症治疗手术。委内瑞拉信息部长称，查韦斯被要求“彻底休息”，并严格遵循医嘱。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐