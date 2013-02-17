委内瑞拉公布查韦斯术后照片 称其说话有困难

委内瑞拉公布了该国总统查韦斯自两个多月前第四次接受癌症手术以来的首批照片，称其需要使用气管导管呼吸，说话存在困难。这些照片是查韦斯的女婿、委内瑞拉科技部长阿雷亚萨(Jorge Arreaza)公布的。查韦斯自去年12月11日接受手术以来，一直未公开露面。路透