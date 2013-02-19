查韦斯意外从古巴返回委内瑞拉

委内瑞拉总统查韦斯通过Twitter称，他本人已于周一从古巴返回国内。58岁的查韦斯去年12月在古巴接受了第四次癌症治疗手术，此后便未出现在公众视野，直至上周五委内瑞拉才公布了其近照。查韦斯并称将在委内瑞拉国内继续接受治疗。路透