委内瑞拉反对派领导人要求总统查韦斯现身

路透加拉加斯1月16日（记者 Andrew Cawthorne） - 委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯（Henrique Capriles）周三要求，总统查韦斯需要证明自己还活着。查韦斯五周前到古巴接受癌症手术后一直没有在公开场合露面。

周三委内瑞拉政府发布官方公告，任命新的外交部长。该文件上有查韦斯的签名，但是签字地点错误地写为加拉加斯。

“如果总统能够签署法令，那么我呼吁他现身，跟委内瑞拉人民对话，”卡普里莱斯在米兰达州州长就职典礼上说道。

尽管查韦斯身体状况很不乐观，但官员们称情况正在好转。2011年中，查韦斯被确诊患有癌症，去年12月11日接受了第四次手术治疗。

不过很多委内瑞拉人怀疑，查韦斯可能时日不多，也可能无法继续胜任总统。

查韦斯签名的出现更是把猜测推入高潮，令人怀疑是查韦斯在医院病房里签署的法令还是官员们使用了他的旧签名。

查韦斯的支持者坚持表示，查韦斯仍掌握权力，从古巴下达指示。但反对派十分恼火，愤怒地表示委内瑞拉的首都已经变成了古巴首都哈瓦那。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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