查韦斯癌症手术後载歌载舞

2012年3月17日，委内瑞拉总统查韦斯在总统官邸向支持者致意。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

路透加拉加斯3月17日电（记者 Daniel Wallis）---委内瑞拉总统查韦斯周六与女儿唱歌跳舞，并誓言赢得今年的总统选举。此前一天他在肿瘤手术後返回国内。

“我们将挫败委内瑞拉右派，这将是令人难忘的......不只是在委内瑞拉历史上，在几乎全世界都会如此，”查韦斯对聚集在总统府外的数千名支持者说道。

现年57岁的查韦斯在古巴完成癌症手术後周五回到委内瑞拉，这是他在不足一年的时间里进行的第三次手术。

离开三周後返回的查韦斯令支持者很兴奋，应能平息他的副手在幕後争夺权力的传言，至少目前如此。

不过外界对查韦斯的健康状况所知甚少，甚至连查韦斯所患何种癌症都未被公布，以至于外界非常怀疑查韦斯能否在10月7日的选举前展开竞选活动。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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