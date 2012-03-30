查韦斯完成放疗回到委内瑞拉

路透加拉加斯3月29日电（记者 Daniel Wallis）---委内瑞拉总统查韦斯周四回国，此前在古巴接受了第一轮放射疗法。查韦斯希望放疗能够治愈其癌症，让他10月再次赢得总统大选。

现年57岁的查韦斯表示，未来几周他将往返于哈瓦那接受治疗。

查韦斯的状况外界所知甚少，不足一年的时间里他接受了三次癌症手术，因此外界仍对查韦斯的未来存有疑问。

“与疾病做斗争并不容易......我感觉不错，并将继续这样。感谢上帝，治疗进行得很好，”查韦斯在总统府发表一个小时的电视讲话时说道。

反对派曾要求查韦斯在去古巴接受治疗期间指派一名临时领导人领导政府，但是查韦斯均予以拒绝。

“我个人的脚步可能放慢了，但是政府没有......不存在权力真空，”查韦斯周四称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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