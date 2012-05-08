查韦斯否认治病期间未尽总统职责

路透加拉加斯5月7日电(记者 Brian Ellsworth/Andrew Cawthorne)---委内瑞拉总统查韦斯周一打破一周的沉默，否认他在古巴治疗癌症期间令国家陷入群龙无首的状况，并承诺会在10月份赢得连任。

查韦斯在接受国家电视台电话采访时称：“我在治理国家，履行我作为国家元首的职责，但未来几天我会稍微离开一下，并很快回来。”他的声音听起来坚定、精力充沛。

查韦斯通常在媒体上很活跃，但最近几天只发了些微博。自上周一在前往古巴治病前现身以来，查韦斯已有一周未与官方媒体有直接接触。

这令外界响起他不再适合继续治理国家的批评之声，也引发了关於接班人的传言。在他13年的执政过程中，查韦斯一直避免培养可以取代他的亲信。

但查韦斯坚称，他依然掌控着政府，并将很快回国，着手考虑连任竞选的事情。

查韦斯说：“反对派永远不会在委内瑞拉赢得任何选举，我们会令他们打败。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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