查韦斯否认治病期间未尽总统职责

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透加拉加斯5月7日电(记者 Brian Ellsworth/Andrew Cawthorne)---委内瑞拉总统查韦斯周一打破一周的沉默，否认他在古巴治疗癌症期间令国家陷入群龙无首的状况，并承诺会在10月份赢得连任。
查韦斯在接受国家电视台电话采访时称：“我在治理国家，履行我作为国家元首的职责，但未来几天我会稍微离开一下，并很快回来。”他的声音听起来坚定、精力充沛。
查韦斯通常在媒体上很活跃，但最近几天只发了些微博。自上周一在前往古巴治病前现身以来，查韦斯已有一周未与官方媒体有直接接触。
这令外界响起他不再适合继续治理国家的批评之声，也引发了关於接班人的传言。在他13年的执政过程中，查韦斯一直避免培养可以取代他的亲信。
但查韦斯坚称，他依然掌控着政府，并将很快回国，着手考虑连任竞选的事情。
查韦斯说：“反对派永远不会在委内瑞拉赢得任何选举，我们会令他们打败。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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