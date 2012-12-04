查韦斯将赴巴西参加峰会--大使

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透12月3日电(记者 Deisy Buitrago)---巴西大使周一表示，委内瑞拉总统查韦斯将在本周晚些时候赴巴西参加地区峰会。
如果证实58岁的查韦斯将赴巴西出席此次南方共同市场（Mercosur）会议，这将表明其最近的健康状况可能并不像舆论猜测的那样糟糕。
委内瑞拉官员未立即对巴西大使的声明予以证实。查韦斯周一时身在古巴，目前尚不清楚如果他决定前往巴西，是否会先返回国。
查韦斯於今年10月赢得国内大选，获得另一个6年任期。但此後却很少公开露面，自11月15日以来尚未公开露面。（完）
编译：辛毅 发稿：程芳
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