查韦斯癌症复发 首次指定接班人

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透加拉加斯12月9日电(记者 Daniel Wallis/ Andrew Cawthorne)---委内瑞拉总统查韦斯周日重返古巴进行手术。此前，癌症的复发令他首次指定接班人，以防疾病导致他对委内瑞拉14年的统治终结。
众多身着红色衣服的支持者聚集在广场唱歌、祈祷、挥舞着查韦斯在两个月前的竞选海报，显示出对这名58岁社会党领袖的支持。
查韦斯首次公开承认，他或许会不得不离任。查韦斯称，如果他不能继续履行职责，副总统兼外长尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)将掌控政府。
如果需要重新选举，他呼吁支持者支持马杜罗。
他在一封简短的信函中称：“我对祖国及玻利瓦尔革命的光明未来绝对有信心。”
无论查韦斯是在新任期开始前还是之後离任，都将在30天内引发重新举行选举。这或许意味拉美左翼时代的结束，令拉美地区失去一位华府的激烈批评者。
查韦斯的健康问题对拉美和加勒比邻国有很大影响，因周围邻国依赖委内瑞拉优惠的石油来支撑其脆弱的经济。
若後查韦斯时代政权过渡不平稳还可能造成委内瑞拉的政治不稳定。该国是全球石油储量最多的国家。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。