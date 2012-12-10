查韦斯癌症复发 首次指定接班人

路透加拉加斯12月9日电(记者 Daniel Wallis/ Andrew Cawthorne)---委内瑞拉总统查韦斯周日重返古巴进行手术。此前，癌症的复发令他首次指定接班人，以防疾病导致他对委内瑞拉14年的统治终结。

众多身着红色衣服的支持者聚集在广场唱歌、祈祷、挥舞着查韦斯在两个月前的竞选海报，显示出对这名58岁社会党领袖的支持。

查韦斯首次公开承认，他或许会不得不离任。查韦斯称，如果他不能继续履行职责，副总统兼外长尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)将掌控政府。

如果需要重新选举，他呼吁支持者支持马杜罗。

他在一封简短的信函中称：“我对祖国及玻利瓦尔革命的光明未来绝对有信心。”

无论查韦斯是在新任期开始前还是之後离任，都将在30天内引发重新举行选举。这或许意味拉美左翼时代的结束，令拉美地区失去一位华府的激烈批评者。

查韦斯的健康问题对拉美和加勒比邻国有很大影响，因周围邻国依赖委内瑞拉优惠的石油来支撑其脆弱的经济。

若後查韦斯时代政权过渡不平稳还可能造成委内瑞拉的政治不稳定。该国是全球石油储量最多的国家。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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