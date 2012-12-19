委内瑞拉称查韦斯术后状况稳定

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透加拉加斯12月18日 - 委内瑞拉政府周二表示，总统查韦斯上周在古巴接受癌症治疗手术后出现呼吸道感染，经治疗后目前身体状况稳定。
现年58岁的查韦斯于2011年年中被诊断罹患癌症，并于上周接受了第四次癌症治疗手术。
“总统先生在被诊断出现呼吸道感染后，医疗团队立即对他进行了治疗，他目前总体状况稳定，”委内瑞拉信息部长维莱格斯（Ernesto Villegas）表示。
“病情已得到控制。”
维莱格斯并表示，查韦斯被要求“彻底休息”，并严格遵循医嘱。
尽管委内瑞拉官方对查韦斯康复的可能性表示乐观，但有关他可能不得不下台，甚至可能死亡的猜测甚嚣尘上。
查韦斯前往古巴前宣布副总统马杜罗（Nicolas Maduro）为其接班人，并对选民表示若举行新的大选，他们应投票给马杜罗。查韦斯新的总统任期将从明年1月10日开始。（完）
编译：辛毅 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。